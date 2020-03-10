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نيفين القباج تشهد افتتاح أعمال التجديد بمقر المجلس القومي لأسر الشهداء.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:38 ص
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اليوم يتم افتتاح المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، والذي يقدم العديد من الخدمات المتكاملة لأسر الشهداء.


وتابعت الدكتورة نيفين القباج، خلال  حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن الخدمات تشمل مجموعة من الخدمات الطبية وأخرى تأهيلية وتعليمية وصحية أيضًا.


وأوضحت أن المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين يسير وفقًا للنهج الذي وجه به رئيس الجمهورية في رعاية أسر الشهداء وتقديم كامل الدعم لهم.


وأضافت  أن المجلس لديه كثير من الخدمات، وبه كل التجهيزات والمعدات التي تساعد على السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن هناك خدمة نداء آلي في المجلس تنظيم للعمل.


وأشارت إلى أن المجلس مميكن بالكامل، والاهتمام بوجود غرفة تحكم للرقابة على ما يتم تقديمه من خدمات وجودتها، واتباع الخطة الموضوعة لسير العمل بشكل صحيح ومنظم ومتطور.

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