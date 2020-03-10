سوهاج تناقش خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ترأس أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج اجتماع لجنة التخطيط المحلي لمناقشة خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي تشمل 35 قرية.

وذلك، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات " الصحة، والتربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء".

واكد نائب محافظ سوهاج على ضرورة وضع مقترحات المرحلة الثانية من المبادرة، موجها بسرعة الانتهاء من تقرير المتابعة المطلوب من مديريات الخدمات، والعمل على سرعة الانتهاء من الخطط الاستثمارية في هذه المرحلة، والتواصل المستمر بين الجميع لحل كافة المعوقات.

ولفت "القاضي" إلى أهمية ترتيب الأولويات طبقا لاحتياجات المواطنين وفق رؤية صحيحة من خلال إجراء جلسات التشاور المجتمعية للوصول إلى الأهم والضروري أولا، مع وضع الأولويات القابلة للتطبيق في المقدمة، مشيرا إلى إنشاء مجموعة على الواتس آب لسرعة إرسال المقترحات والرد عليها ليتم وضع خطة كاملة كلا فيما يخصه .

الجدير بالذكر أن محافظة سوهاج استضافت منذ ايام قليلة الدكتورة فاطمة كريم، مسئول متابعة المشروعات للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية في زيارة تفقدية لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة لمدة ثلاثة أيام متتالية، وقام نائب المحافظ بمرافقها ومسئولي المبادرة بالمحافظة بزيارة ميدانية لقريتي الهجارسة والكوامل، حيث تم تفقد قرية الهجارسة والمرور على مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالقرية، واستكمال محطة الرفع وخط الطرد، وكذلك استكمال وتأهيل شبكات الانحدار، بالإضافة إلى تأهيل محطة معالجة الهجارسة، وتطوير مزرعة الهجارسة .

وفي زيارة ميدانية لقرية عرابة أبو الدهب قام نائب المحافظ والمرافقين من مبادرة حياة كريمة بتفقد محطة الرفع والتجميع، ومن المقرر الانتهاء منها في يونيه القادم، ومحطة رفع وتجميع عرابة أبو الدهب وعرابة ابو عزيز "2"، والمقرر الانتهاء منها في مايو القادم، وكذلك تم تفقد محطة المعالجة "3"، والمدرسة الإعدادية المشتركة بأبو الدهب فصول التوسعة تخدم 160 طالب .