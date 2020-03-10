كورونا يزيد القلق في الكونجرس بعد حضور النواب مؤتمرا للجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية

تزايد الضغط على زعماء الكونجرس لإلغاء التصويت والحد من النشاط في مجلسي الكونجرس من النواب والشيوخ وذلك لتفادي انتشار كورونا بين الأعضاء.





وظهر العديد من النواب الأمريكيين في مؤتمر "لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (أيباك) و"مؤتمر العمل السياسي المحافظ" في واشنطن حيث التقوا أشخاصا تم الكشف بعد ذلك عن إصابتهم بالفيروس المعدي.





وقال كل من السيناتور الجمهوري تيد كروز وعضو مجلس النواب الجمهوري بول جوسار إنهما سيعزلان نفسيهما بعد أن تعاملا مع شخص عرفوا بعد ذلك أنه ثبت إصابته بالمرض.





وقال كروز - الذي كان بينه وبين المصاب (والذي لم يتم تحديد هويته) تعارفا قصيرا وسلما على بعضهما البعض - إنه (كروز) لم تظهر عليه أية أعراض حتى الأن لمرض كورونا لكنه سيظل في تكساس "بسبب الحرص الشديد".





بينما قال جوسار وهو طبيب أسنان إنه وفريق العاملين معه تواصلوا مع الشخص المصاب وأضاف أنه سيغلق باب مكتبه في واشنطن الأسبوع الحالي ويتابع الكونجرس عبر برنامج "خطة التواصل التليفزيوني" التابعة للمجلسين.





وخلال عطلة نهاية الأسبوع أرسل المكتب الصحي التابع للكونجرس إلى النواب أخر الأخبار عن اللقاءات التي جرت في مؤتمر العمل السياسي المحافظ والذي يدعم فيه فكرة الحجر الصحي الذاتي على النواب الأمريكيين.. مؤكدا أن فرص انتشار المرض لا زالت ضعيفة.





وكشفت الملاحظة التي أرسلت للنواب والتي حصلت صحيفة (ذا هيل) على نسخة منها أن "السلطات الصحية العامة تقيم تعرض كل شخص للتعامل مع الشخص المصاب" خلال المؤتمرين.. وأضافت "ما توصلنا إليه حتى الأن لا يعدو كونه خطرا بسيطا للإصابة بمرض سارس-كورونا وينصح حينها بكيفية التعامل مع تعرضهم للإصابة بشكل محدد".



