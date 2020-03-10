AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد تراجع حالات الإصابة بكورونا.. شنغهاي ديزني لاند تفتح أبوابها جزئيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت مدينة ملاهى شنغهاى ديزنى لاند عن فتح أبوابها بصورة جزئية بعدما سجلت الصين أقل من مئة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالى.

وكان قد تم إغلاق مدينة الملاهى الشهيرة منذ أواخر شهر يناير الماضى مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت حالات الإصابة الجديدة زيادات كبيرة وخاصة فى إقليم هوبى مركز تفشى الوباء.

وأعلنت الشركة المشغلة لمدينة الملاهى أنه سيتم فتح بعض من أماكن التسوق وتناول الطعام وبعد الأماكن الأخرى "كخطوة أولى من عملية إعادة فتح مدينة الملاهى على مراحل".

وكانت السلطات الصحية فى الصين قد أعلنت تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس فى جميع انحاء البر الرئيسى أمس الاثنين، ليكون اليوم الثالث على التوالى الذى يسجل حالات إصابة جديدة أقل من مئة حالة.

يذكر أن الصين سجلت حتى الأن 80735 حالة إصابة بفيروس كورونا، بجانب 3119 حالة وفاة ناجمة عنه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. ديزني لاند هونج كونج تقرر إغلاق أبوابها لحين إشعار آخر

لمنع انتشار فيروس كورونا.. إغلاق ديزنى لاند وأوشن بارك بهونج كونج.. فيديو

ملاهي ديزني في اليابان ترفع أسعار تذاكرها في أبريل المقبل

كوريا الجنوبية تعلن عن ارتفاع كبير في الإصابة بـ فيروس كورونا

شاهد ماذا فعل فيروس كورونا لـ ديزني لاند اليابان .. فيديو

اخبار التوك شو.. أردوغان يحجب يوتيوب وواتس آب .. الأمم المتحدة: انتهاك هدنة ليبيا.. كورونا يصل دولة عربية جديدة

ترشيحاتنا

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 11 كلمة تفتح لك أبواب الجنة الثمانية

محمد الشناوي يكشف حقيقة الرحيل عن الأهلي وتلقى عروض أوروبية

جمال الغندور يكشف حقيقة نقل أجهزة الـVAR على سيارة نصف نقل.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 10 -3-2020 .. فيديو

فيروس كورونا يمكن أن يعيش على هاتفك.. وإليك كيفية التنظيف بشكل صحيح

بعد خضوع رئيسها للحجر.. منغوليا تسجل أول حالة إصابة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة