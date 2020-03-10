بعد تراجع حالات الإصابة بكورونا.. شنغهاي ديزني لاند تفتح أبوابها جزئيا

أعلنت مدينة ملاهى شنغهاى ديزنى لاند عن فتح أبوابها بصورة جزئية بعدما سجلت الصين أقل من مئة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالى.





وكان قد تم إغلاق مدينة الملاهى الشهيرة منذ أواخر شهر يناير الماضى مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت حالات الإصابة الجديدة زيادات كبيرة وخاصة فى إقليم هوبى مركز تفشى الوباء.





وأعلنت الشركة المشغلة لمدينة الملاهى أنه سيتم فتح بعض من أماكن التسوق وتناول الطعام وبعد الأماكن الأخرى "كخطوة أولى من عملية إعادة فتح مدينة الملاهى على مراحل".





وكانت السلطات الصحية فى الصين قد أعلنت تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس فى جميع انحاء البر الرئيسى أمس الاثنين، ليكون اليوم الثالث على التوالى الذى يسجل حالات إصابة جديدة أقل من مئة حالة.





يذكر أن الصين سجلت حتى الأن 80735 حالة إصابة بفيروس كورونا، بجانب 3119 حالة وفاة ناجمة عنه.