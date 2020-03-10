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مرأة

تعرف ماذا سيحدث لك إذا تناولت ثمرة الأناناس بكثرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:47 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
الأناناس من الأشياء الجيدة ، لانها فاكهة حلوة ولاذعة ، مليئة بالتغذية، لذا كان الملوك فقط هم الذين يستطيعون تحمل تكاليفه ولكن كما هو الحال مع أي شيء ، يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء الجيدة.

على الرغم من أنه أصبح الآن متاحًا وبأسعار معقولة أكثر من ذي قبل ، إلا أنك قد لا تزال ترغب في جعل تناول الأناناس أمرًا مميزًا وفقا لـ " indianexpress". 

فتناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري وتسوس الأسنان وتفاعلات الحساسية، لأنه يحتوي على مركب قوي يسمى بروميلين ، والتي قد تكون قادرة على قتل الخلايا السرطانية، ولكن من ناحية أخرى فهي تفسد مع الأدوية والوصفات الطبية ويمكن أن يسبب مشاكل نزيف خطيرة.
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