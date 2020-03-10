المقاولون العرب يستضيف طلائع الجيش بـ الدوري





ويسعى فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس، لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، وتأمين وصافته لجدول مسابقة الدوري.





في المقابل يسعى فريق طلائع الجيش، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاولون للهروب من دوامة الهبوط.





وتشهد الجولة الـ 18، ظهور تقنية الفيديو " VAR"، لأول مرة في تاريخ مسابقة الدوري المصري.





ويحتل المقالون العرب وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 48 نقطة، بينما يتواجدطلائع الجيش، في المركز الـ 14 بـ 16 نقطة.

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الممتاز.