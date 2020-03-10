الشركات اليابانية تلغي مراسم الاحتفال بالعاملين الجدد بسبب فيروس كورونا

قرّرت العديد من الشركات اليابانية الكبرى إلغاء أو تأجيل مراسم الاحتفال بالعاملين الجدد التى عادة ما كانت تقام مع بداية فصل الربيع وذلك استجابة لدعوة الحكومة بتجنب التجمعات لمنع مزيد من تفشى فيروس كورونا الجديد المتحور.





وقامت شركة سوني بإلغاء احتفال كان مقررا فى مقرها الرئيسى فى طوكيو لنحو 900 من المعينين الجدد وبدلا من ذلك تعتزم التواصل معهم عبر رسالة فيديو عبر الانترنت يوجهها الرئيس التنفيذى كينيتشيرو يوشيدا.



