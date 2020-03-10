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كلوا واشربوا براحتكم..معمل ميناء الإسكندرية: ليس هناك أي خطورة على المستهلك من المنتجات المستوردة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:08 ص
سيد عبدالحفيظ، مدير
سيد عبدالحفيظ، مدير معمل الاغذية بميناء الإسكندرية
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فرح علاء الخولي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير معمل الأغذية بميناء الإسكندرية، إن المعمل مختص بفحص جميع منتجات الأغذية المستوردة ذات الأصل الحيواني سواء المستوردة من الخارج أو المصدرة من الداخل، موضحًا أن المعمل معتمد على جميع الفحوص الميكروبيولوجية والكيميائية الخاصة بفحوصات الأغذية.


وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن المعمل معتمد في أكثر من 110 اختبارات، ويتم تنفيذها طبقًا لجميع المواصفات المصرية والعالمية.


وأضاف أنه تم تسجيل في العام الماضي أكثر من 14 ألفا و70 عينة اختبار للمواد الغذائية، وأن من الوارد وجود منتجات غير مطابقة، ويتم في تلك الحالة تبليغ جهة الحجر الغذائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولها للبلاد.


وأشار ألى أنه طالما المنتجات المستوردة تم فحصها وخرجت من المعمل إلى الأسواق فليس هناك أي خطورة على المستهلك في تلك الحالة.

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