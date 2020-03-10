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محافظات

قرار عاجل من محافظة القاهرة بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:12 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
قررت محافظة القاهرة تأجيل منتدى التوظيف الثاني الذي كان من المقرر عقده يوم 12 مارس الجاري بحديقة الأوبرا بالجزيرة.

جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن  محافظ القاهرة افتتح  ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه المحافظة تحت عنوان " استثمار الشباب " بحديقة الجزيرة بمشاركة 100 شركة من كبرى الشركات في مجالات التأهيل والتوظيف ، ومعرض يضم 41 مشروعا منتجا مقاما بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمثال تشجيعى لرواد الملتقى من الشباب على بدء مشاريعهم ، وذلك يوم 3 فبراير الماضي.

وأكد المحافظ أن هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالشباب، ولخلق قنوات اتصال بين الشباب والقيادات المختلفة سواء كان جهات تنفيذية أو رجال أعمال والعمل على تأهيلهم لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة، مشيرا إلى أن الملتقى يوفر 7 آلاف فرصة عمل للشباب في مختلف القطاعات.
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