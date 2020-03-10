التجارة والصناعة تكشف عن خطة جديدة للتحول للوقود البديل وتوفير نقل جماعي لائق.. فيديو

قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن الاهتمام بالصناعة من أهم الأولويات التي تسعى لها الدولة، وتقوم بخطط واستراتيجيات واضحة لها، من خلال التعاون مع جميع الوزارات.





وأضافت نيفين جامع عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على فضائيه "إكسترا نيوز" ، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها الوزارة هي صناعة المركبات، بالإضافة إلى أن الوزارة تهتم بالصناعات المشابهة والمغذية لها، وليست المركبات فقط.





وأشارت نيفين، إلى أن الرئيس السيسي أعطاهم تعليمات؛ لأن تكون لديهم رؤية واحدة واستراتيجية ثابتة، لتوفير صناعة محلية وتشغيل ايادي عاملة.





وأوضحت، أن الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الوزارات، شملت العديد من تعاونه قطاعات الدولة، ومنها وزارة النقل ووزارة الدولة للإنتاج الحربي ووزارة الكهرباء، وذلك من خلال اجتماعات مطولة.





وتابعت: أن الهدف من الاجتماعات، الوصول لخطة عمل ترضي الجميع وعاجلة، لتنفيذ خطة التحول للوقود البديل من خلال التنسيق مع وزير المالية، لتوفير وسيلة نقل جماعي لائقة.