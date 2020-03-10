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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا.. إيران تحاول تفادي الأزمة باستخدام الطائرات المسيرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:19 ص
إيران تحاول تفادي
إيران تحاول تفادي أزمة كورونا باستخدام الطائرات المسيرة
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شيماء مصطفى
ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن السلطات الإيرانية قررت استخدام طائرات مسيرة لتعقيم مباني المستشفيات، عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ووفقًا للوكالة الإيرانية، قالت العلاقات العامة بوزارة العلوم الإيرانية إن طائرات مسيرة مصنعة من قبل إحدى الشركات المعرفية قد حلقت لرش مستشفى "الشهيد جليل" بمحاليل التعقيم للحيلولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال افشين مرداني المدير التنفيذي للشركة المصنعة لهذه الطائرات المسيرة، إن العملية جرت بنجاح في إطار 3 تحليقات تم خلالها تعقيم مداخل المستشفى وهيكله والطوابق المؤدية إلى القسم الذي يتم فیه الحجر الصحي ومعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، حيث سجلت ما لا يقل عن 43 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت نحو 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي العدد أكثر من 7 آلاف شخص.
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