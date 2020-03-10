نبيلة مكرم: برتب وقتي للمشاركة في زيارات الملتقى الـ19 للمصريين بالخارج

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، معقبة على مدى سعادتها بأبناء مصر في الخارج لأنهم خير سفراء لهم، وأنها فخورة بتجربة الجالية المصرية لإنشاء مدرسة للجالية المصرية في كندا لربط الأولاد بجذورها وحضارتهم.





وتابعت الوزيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن دور الدولة الممثل في وزارة الهجرة هو ربط أبناء الوطن من الجيل الثاني والثالث بوطنهم.





وأضافت الوزيرة نبيلة مكرم، أن البرنامج المعد لقضاء أبناء الجيل الثاني والثالث إجازاتهم في مصر هو برنامج قوي وملىء بالعديد من الزيارات وتحرص الوزيرة على التواجد بشكل كامل والاستمتاع بهذا البرنامج وأن يكون اليوم له لمحة مصرية طابع حضاري.





وشكرت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، على تعاونها بتنسيق اليوم الخاص بزيارة محمية وادي الريان، مؤكدة أنها تقوم بترتيب وقتها على قدر المستطاع حتى لا يأتي ذلك على مسئوليتها الأساسية وقالت مازحة: "زيارة الفيوم كانت يوم جمعة عشان اجازتي".





وأوضحت أن هذا الملتقى هو الـ19 في برامج وزارة الهجرة وبرامج ربط أبناء الجيل الثاني والثالث بالوطن، متابعة أن هذه البرامج ليست ترفيهية على القدر الكبير وإنما الجزء الأهم هو بناء المعلومة الوطنية وتوضيح مفهوم الأمن القومي، وما هي تحديات الدولة المصرية وما يتم انشاؤه من مشاريع قومية للتنمية، والقدرة على المقاومة لأي استقطاب.