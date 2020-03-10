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محافظات

تحرك عاجل لمنع انتشار كورونا من خلال الحشرات فى البحيرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

تواصل إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية صحة البحيرة حملاتها الوقائية لرش بؤر الحشرات الناقلة للامراض ومنع انتشارها  بالرش والقضاء على الناموس والبعوض بنطاق المحافظة وكتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف حملات مكافحة الحشرات والبعوض بالحدائق والشوارع والميادين والتي يتم تنفيذها من خلال فرق المكافحة التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثر الحشرات مثل المياه الراكدة  والمجاري المائية والبرك والمستنقعات وأماكن تجمعات القمامة وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة وتنفيذها في كافة أنحاء المحافظة لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني البحيرة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هناء عطيه - مدير عام المتوطنة الى قيام فريق مكافحة ناقلات الأمراض إلى تنفيذ حملة لرش البعوض والحشرات بمدينة دمنهور بعد الفجر وقبل المغرب ، كما تم عمل حملات مشابهه بمراكز كوم حماده وإيتاى البارود والرحمانية ، وكذا تنفيذ حملة لمكافحة الحشرات والقوارض بالتحرير  

تحرك عاجل لمنع انتشار كورونا من خلال الحشرات فى البحيرة
تحرك عاجل لمنع انتشار كورونا من خلال الحشرات فى البحيرة
تحرك عاجل لمنع انتشار كورونا من خلال الحشرات فى البحيرة
تحرك عاجل لمنع انتشار كورونا من خلال الحشرات فى البحيرة
تحرك عاجل لمنع انتشار كورونا من خلال الحشرات فى البحيرة
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