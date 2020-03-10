AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة بشأن انخفاض أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:32 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن انخفاض أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية بشكل يضر بالمنظومة.

وقالت النائبة إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إحصائية حديثة، أكد أن أعداد الأطباء البشريين بالمستشفيات الحكومية بدأ في التراجع للمرة الأولى، خلال السنوات الأخيرة، إلى حدود 91.3 ألف طبيب في 2018، مقابل 102.7 ألف طبيب في 2017.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على الرغم من أن عدد المستشفيات بالقطاع الحكومي ارتفع إلى 691 مستشفى عام 2018 مقابل 658 مستشفى عام 2009، بينما كان عدد المستشفيات قد بلغ 676 مستشفى عام 2017، مما يتطلب معه زيادة في أعداء الأطباء.

وأكدت أن نقص عدد الأطباء يسبب أزمات للمواطنين ويجبرهم على السفر لمسافات كبيرة للحصول على رعاية صحية جيدة، وهذا الأمر في منتشر في العديد من المحافظات.

ولفتت إلى أنه من الملاحظ زيادة نسبة سفر الأطباء للخارج، وهروبهم من المنظومة الحكومية، بسبب انخفاض رواتبهم في المستشفيات الحكومية.

وأوضحت أن حل عدم حرص الأطباء على الالتحاق بالمنظومة، يتمثل في زيادة رواتب ومكافئات الأطباء في المنظومة الحكومية وتوفير منظومة آمنة للطبيب خاصة في المحافظات النائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها زيادة رواتب الأطباء.. والمطالبة برفع بدل العدوى.. نواب يتقدمون بطلبات إحاطة لتحسين أوضاع المنظومة الصحية

وكيل نقل النواب: مناخ العمل الطارد بالمستشفيات الحكومية وراء هجرة الأطباء

22 سريرا لكل 1000 مواطن.. طلب إحاطة بشأن قلة عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية

لسد العجز.. برلماني يطالب بفتح باب التعيين للأطباء البيطريين الجدد

تشديد عقوبات الاعتداء وهيكلة الأجور.. ننشر أهم توصيات فرعيات الأطباء

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تجميد رواتب المعلمين عند أساسي 2014

ترشيحاتنا

علامات إذا ظهرت تدل على إصاباتك بفيروس كورونا

قرار جديد للحكومة الأمريكية بسبب كورونا

يوم ميلاد هاجر حمدي.. تعرف على قصتها المثيرة من الرقص والإغراء إلى لاعتزال وبناء مسجد

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

لو حصل هنعوضها من الإجازة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تعليق الدراسة

قبل موجة عدم الاستقرار.. تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة