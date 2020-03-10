طلب إحاطة بشأن انخفاض أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن انخفاض أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية بشكل يضر بالمنظومة.





وقالت النائبة إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إحصائية حديثة، أكد أن أعداد الأطباء البشريين بالمستشفيات الحكومية بدأ في التراجع للمرة الأولى، خلال السنوات الأخيرة، إلى حدود 91.3 ألف طبيب في 2018، مقابل 102.7 ألف طبيب في 2017.





وأشارت إلى أن ذلك يأتي على الرغم من أن عدد المستشفيات بالقطاع الحكومي ارتفع إلى 691 مستشفى عام 2018 مقابل 658 مستشفى عام 2009، بينما كان عدد المستشفيات قد بلغ 676 مستشفى عام 2017، مما يتطلب معه زيادة في أعداء الأطباء.





وأكدت أن نقص عدد الأطباء يسبب أزمات للمواطنين ويجبرهم على السفر لمسافات كبيرة للحصول على رعاية صحية جيدة، وهذا الأمر في منتشر في العديد من المحافظات.





ولفتت إلى أنه من الملاحظ زيادة نسبة سفر الأطباء للخارج، وهروبهم من المنظومة الحكومية، بسبب انخفاض رواتبهم في المستشفيات الحكومية.





وأوضحت أن حل عدم حرص الأطباء على الالتحاق بالمنظومة، يتمثل في زيادة رواتب ومكافئات الأطباء في المنظومة الحكومية وتوفير منظومة آمنة للطبيب خاصة في المحافظات النائية.