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منوعات

بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تقرر مسامحة زوجها وكانت في انتظارها مفاجآت أسوأ

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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هدير علاء
كشف تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية عن معاناة سيدة في السادسة والثلاثين من عمرها، إثر اكتشافها خيانة شريك حياتها في يوم زفافهما، ليتحول ما كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في حياتها إلى مأساة.

وعلى الرغم من أنها قررت مسامحة زوجها، إلا أنه كانت في انتظارها مفاجآت أسوأ بعد ذلك.

وأوضحت هذه السيدة "جيما جون"، وهي من مقاطعة "دورهام" البريطانية، أنها كانت في قمة السعادة في يوم زفافها، لكن فرحتها لم تدم طويلًا، مشيرة إلى أنها وشريك حياتها "أندي بارفيلد" سبق أن مرا بأوقات عصيبة، إلا أنها كانت على يقين من أنه سيكون "زوجًا مثاليًا" بعد فشل زواجها الأول.

وبدأت أزمة "جون" عقب انتهاء حفل الزفاف مباشرة، وتحديدًا بعد أن توجهت هي وعريسها إلى الفندق وخلد الأخير إلى النوم، حيث أمسكت بهاتفه المحمول من أجل تغيير حالتها الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى "متزوجة" نظرًا لأن هاتفها لم يكن في حوزتها آنذاك، لكنها اكتشفت وجود رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو متبادلة بينه وبين وسيدة أخرى لم تسمع عنها من قبل، حتى أن هذه السيدة كانت قد راسلته يوم الزفاف.

وقررت مواجهة زوجها، الذي اعترف بالفعل بإرساله هذه الرسائل واعتذر لها، وقبلت هي اعتذاره وقررت مسامحته.

وذكرت الصحيفة أنها على ما يبدو دفعت ثمن ذلك القرار بعد مضي 6 أشهر على زواجهما، حيث اعتدى عليها شريك حياتها بالضرب بعد أن نشب شجار بينهما، وسُجن لمدة 4 أشهر نتيجة لذلك، وعلى الرغم مما حدث، إلا أنها قررت الوقوف بجانبه، وكانت تزوره في السجن بشكل منتظم؛ وأشارت إلى أنه اعتذر لها مرارًا وتكرارًا عما بدر منه، وتعهد لها بألا يقدم على مثل هذا الفعل مجددًا، وقررت أن تعطيه فرصة أخرى، لكن لم يمض وقت طويل حتى اكتشفت خيانته لها مجددًا.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن "جون" انفصلت عن "بارفيلد" في أعقاب ذلك، وأكدت أنها ندمت على قرارها بإعطائه فرصة، مشيرة إلى أن علاقتها به كانت بمثابة "خطأ كبير"، وهي الآن تأمل ألا تراه مجددًا.

الجدير بالذكر أنها عادت إلى زوجها الأول "نايجل جونز" في نهاية المطاف.
بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تقرر مسامحة زوجها وكانت في انتظارها مفاجآت أسوأ
بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تقرر مسامحة زوجها وكانت في انتظارها مفاجآت أسوأ
بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تقرر مسامحة زوجها وكانت في انتظارها مفاجآت أسوأ
بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تقرر مسامحة زوجها وكانت في انتظارها مفاجآت أسوأ
بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تقرر مسامحة زوجها وكانت في انتظارها مفاجآت أسوأ
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