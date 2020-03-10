نبيلة مكرم: زيارة الجالية المصرية لأبطال الوطن تعلم الإيمان والتضحية.. فيديو

وأضافت الوزيرة نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن دور الدولة الممثل في وزارة الهجرة، هو ربط أبناء الوطن من الجيل الثاني والثالث بوطنهم.

وأشارت إلى أن مصر بها الكثير من المعالم والآثار والحضارات، وتابعت: "مصر مش بس الهرم والنيل، مصر فيها حاجات جميلة"، وما تم نشره وتصويره أثناء اليوم ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي واحد من أنواع الترويج المهمة والمؤثرة في السياحة المصرية.





وذكرت أن من ضمن الزيارات التي قاموا بها هي زيارة مستشفى القوات المسلحة في المعادي للتحدث والتواصل مع الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، وهذه الزيارة كانت تحمل كثيرا من المشاعر والقيم وتعلم وتأصل الرضا والإيمان والتضحية.





وأوضحت أن هذا الملتقى هو الـ19 في برامج وزارة الهجرة وبرامج ربط أبناء الجيل الثاني والثالث بالوطن، مشيرة إلى أن هذه البرامج ليست ترفيهية على القدر الكبير، وإنما الجزء الأهم هو بناء المعلومة الوطنية وتوضيح مفهوم الأمن القومي، وما هي تحديات الدولة المصرية وما يتم إنشاؤه من مشاريع قومية للتنمية، والقدرة على المقاومة لأي استقطاب.