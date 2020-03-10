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أخبار العالم

الكويت: لا صحة لاكتشاف إصابات بـ كورونا بين المصريين العائدين حتى الآن

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 نفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة الكويتية، صحة البيان الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لأطباء كويتيين بالصحة الوقائية، يؤكدون اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بين العديد من أبناء الجالية المصرية، ممن عادوا إلى الكويت من مصر مؤخرا.

وأكدت المصادر - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الثلاثاء - عدم وجود أية إصابات بين أبناء الجالية المصرية العائدين من مصر إلى الكويت حتى الآن، مشددة على أن أية اصابات يتم اكتشافها، يتم الإعلان عنها بشكل يومي.

وأوضحت المصادر أنه لم تسجل أية حالات إصابة بالفيروس لأى من أبناء الجالية المصرية، سوى حالتين فقط حتى الآن، الأولى لمصري قادم من زيارة خاصة في دولة أذربيجان عبر الإمارات، لافتة إلى أنه تم التأكيد على عدم زيارته لمصر خلال الأشهر الستة الأخيرة، والأخرى لمصري مخالط له.
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