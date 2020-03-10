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فن

تريند الفن.. بنت الجيران تشعل شوارع فرنسا.. قصة سر أخفته يسرا لسنوات وسبب إفصاحها عنه

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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شروق حمدى

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.

ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

https://www.elbalad.news/4207598

شوارع فرنسا تشتعل بـ أغنية بنت الجيران.. شاهد

نشر الفنان عمر كمال فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". لأحد شوارع فرنسا وهى تعلو فيها صوت أغنية "بنت الجيران".


https://www.elbalad.news/4207560

في عيد ميلاد يسرا.. قصة سر أخفته لسنوات وسبب إفصاحها عنه

يوافق اليوم الثلاثاء 10 مارس، عيد ميلاد الفنانة يسرا أو (سيفين محمد حافظ نسيمالـ 65، حيث ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة عام 1955، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

 

https://www.elbalad.news/4206875

جمهور عمرو دياب يجبر زكي فطين على حذف بوست هجومه على الهضبة

حذف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، المنشور الذي انتقد فيه النجم عمرو دياب واتهمه بعدم التجديد.

وفوجئ زكي فطين، بهجوم عنيف من جمهور الهضبة الذي تابع المنشور موجها انتقاداته لفطين ومدافعا عن عمرو دياب


https://www.elbalad.news/4207390 

ريحتى كلها بصل.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تقدم فيه وصفة جديدة لأكلة تقوم بإعدادها بنفسها وهى بطاطس بالكفتة.
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