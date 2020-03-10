بعد توجيهات الرئيس.. 7 حوافز لاستخدام السيارات الكهربائية في مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على صناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم، بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة.





يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي.





البرلمان لم يكن بعيدا عن توجه الرئيس، إذ عقدت لجنة الصناعة اجتماعا، مع وزير قطاع الأعمال للحديث عن استراتيجية الحكومة في ملف السيارات الكهربائية والمحفزات المقترحة لإنتاجها.





ويستعرض «صدى البلد» 7 حوافز لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر:





1. إنشاء 1000 محطة شحن سريع بقدرة 50 كيلو وات خلال 3 سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجاري.





2. إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة.





3. عام 2020 سيشهد توقيع الاتفاقيات الخاصة بإطلاق السيارات الكهربائية في مصر بتعاون صيني.





4. محطات الشحن ستتوافر في أماكن متنوعة، كما سيراعى حاجة التاكسي إلى محطات للشحن البطيء.





5. إطلاق برنامج يستهدف 3% سنويًا من الأسطول بواقع 11 ألف سيارة كمشروع التاكسي الأبيض.





6. إلزام الجهات الحكومية بإحلال 5% سنويًا من أسطول السيارات الخاص بها بما يعادل 7 آلاف سيارة.





7. دعم المستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة.