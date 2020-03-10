مسئول بميناء الإسكندرية: عملنا سدا منيعا للتصدي لدخول كورونا.. فيديو

قال سيد عبدالحفيظ، مدير معمل الأغذية بميناء الإسكندرية، إنه منذ بداية تفشي فيروس الكورونا في العالم بدأ المعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ومعرفة مدى خطورة الفيروس.





وتابع سيد عبدالحفيظ، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن الكورونا له خطر كبير على الإنسان والمجتمع، وأنه من الممكن أن ينتقل الفيروس عن طريق المنتجات الغذائية، وأنه يستطيع الفيروس أن يعيش 9 أيام على الأسطح وخاصة الصلبة.





وأوضح أنه تم اتخاذ إجراء بفحص كل العينات الخاصة بالفيروس وكذلك تم أخذ مسحات للعينة من الماكينات الخاصة بتصنيع الأعلاف واللحوم، معقبًا: "عملنا سدا للوقاية من الكورونا على المنتجات".





وأضاف أنه تم تسجيل في العام الماضي أكثر من 14 ألفا و70 عينة اختبار للمواد الغذائية، وأن من الوارد وجود منتجات غير مطابقة، ويتم في تلك الحالة تبليغ جهة الحجر الغذائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولها للبلاد.





وأشار إلى أنه طالما المنتجات المستوردة تم فحصها وخرجت من المعمل إلى الأسواق فليس هناك أي خطورة على المستهلك في تلك الحالة.