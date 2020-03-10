AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مسئول بميناء الإسكندرية: عملنا سدا منيعا للتصدي لدخول كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:19 ص
سيد عبدالحفيظ، مدير
سيد عبدالحفيظ، مدير معمل الاغذية بميناء الإسكندرية
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير معمل الأغذية بميناء الإسكندرية، إنه منذ بداية تفشي فيروس الكورونا في العالم بدأ المعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ومعرفة مدى خطورة الفيروس.


وتابع سيد عبدالحفيظ، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن الكورونا له خطر كبير على الإنسان والمجتمع، وأنه من الممكن أن ينتقل الفيروس عن طريق المنتجات الغذائية، وأنه يستطيع الفيروس أن يعيش 9 أيام على الأسطح وخاصة الصلبة.


وأوضح أنه تم اتخاذ إجراء بفحص كل العينات الخاصة بالفيروس وكذلك تم أخذ مسحات للعينة من الماكينات الخاصة بتصنيع الأعلاف واللحوم، معقبًا: "عملنا سدا للوقاية من الكورونا على المنتجات".


وأضاف أنه تم تسجيل في العام الماضي أكثر من 14 ألفا و70 عينة اختبار للمواد الغذائية، وأن من الوارد وجود منتجات غير مطابقة، ويتم في تلك الحالة تبليغ جهة الحجر الغذائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولها للبلاد.


وأشار إلى أنه طالما المنتجات المستوردة تم فحصها وخرجت من المعمل إلى الأسواق فليس هناك أي خطورة على المستهلك في تلك الحالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطب الوقائي: مصر خالية من فيروس كورونا.. فيديو

الصحة تكثف إجراءات منع دخول فيروس كورونا.. فيديو

نوع شرس من الأنفلونزا.. البرلمان يكشف خطورة فيروس كورونا وطرق تجنب الإصابة به

صحة كفر الشيخ: لم نرصد أي حالات اشتباه بـ كورونا

تعرف على أهم وحدات ومعامل المعمل المركزي بكلية علوم عين شمس

لمواجهة الكورونا.. زراعة المنوفية تنظم ندوة طلابية لتوعية الطلاب بمخاطر الفيروس.. وجامعة حلوان تنظم ندوة عن طرق الوقاية.. والسفير الصيني يوجه الشكر لوزارة لمساندتها الصين في أزمتها

ترشيحاتنا

الإرهاق والغيابات والإصابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة سموحه بالدوري

قرار جديد للحكومة الأمريكية بسبب كورونا

شطة يكشف عن الملعب الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

صلاح عبدالله عن فيروس كورونا: سبوبة ولعبة اتلعبت من زمان

الكوسة بـ7 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-3-2020

أفضل صدقة جارية للميت.. أمين الفتوى يكشف عنها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر أسعارها أقل من 150 ألف جنيه.. صور

بسبب مخالفة مرورية.. قائد سيارة يدعي إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تقرر مسامحة زوجها وكانت في انتظارها مفاجآت أسوأ