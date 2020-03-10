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فن

سبيه فورا.. حلا شيحة فى رسالة غامضة للنساء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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منار نور
وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى السيدات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها وعلقت قائلة: "الست قوية فعلا .. قوتها في طيبة قلبها و حنيتها ... سر قوتها في ضعفها احيانًا و جمالها في بساطتها ،الست فعلًا قوية لانها مخلوقة بفطرتها أم تمتلك ملَكة خاصة مش موجودة عند الرجل ،قدرة لتحمل ظروف الحياة و صعوبتها مع تربية اولادها و اهتمامها ببتها و جوزها ،الست قوية فعلًا علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها ، الست القوية لازم تتأكد انها قوية لان جواها سر الحياة كلها ، بتبني و بتربي و بتكبر و في أيدها تزرع كل الخير و السعادة و تطلع أولاد يكبروا يكملوا طريق الحياة لحياة أفضلالست قوتها في أنوثتها و هدوئها و ابتسامتها و ثقتها في نفسها كوني دايمًا قوية تعرفي قيمة وجودك و نفسك أنتي غالية و عالية".

وتابعت: "أوعي تقللي من نفسك و لا من مشاعرك ولا طيبة قلبك ولو حتي حبيتي إنسان مقدرش ده فيكي سيبيه فورًا و متخليش طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك في نفسك  ، الست القوية دي كل واحدة فينا جوانا كوني قوية علشان نفسك و حبايبك اللي محتاجينك ♥️❤️💘🌹🥰🌷 لكل ست عربية اُكِن لكي كل الاحترام و التقدير و اعرف ان كثير من السيدات يعانوا من صعوبات الحياة افتكروا دايما انتن الأجمل و الأقوي 💝".
 
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