سبيه فورا.. حلا شيحة فى رسالة غامضة للنساء

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى السيدات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها وعلقت قائلة: " الست قوية فعلا .. قوتها في طيبة قلبها و حنيتها ... سر قوتها في ضعفها احيانًا و جمالها في بساطتها ، الست فعلًا قوية لانها مخلوقة بفطرتها أم تمتلك ملَكة خاصة مش موجودة عند الرجل ، قدرة لتحمل ظروف الحياة و صعوبتها مع تربية اولادها و اهتمامها ببتها و جوزها ، الست قوية فعلًا علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها ، الست القوية لازم تتأكد انها قوية لان جواها سر الحياة كلها ، بتبني و بتربي و بتكبر و في أيدها تزرع كل الخير و السعادة و تطلع أولاد يكبروا يكملوا طريق الحياة لحياة أفضل الست قوتها في أنوثتها و هدوئها و ابتسامتها و ثقتها في نفسها كوني دايمًا قوية تعرفي قيمة وجودك و نفسك أنتي غالية و عالية".



