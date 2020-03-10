بسبب مخالفة مرورية.. قائد سيارة يدعي إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

لجأ قائد سيارة أسترالي إلى حيلة مفاجئة من أجل تجنب تلقي مخالفة مرورية بعد أن أوقفته الشرطة إثر قيامه باستخدام هاتفه المحمول أثناء القيادة، حيث ادعى أنه مصاب بفيروس "كورونا".





وذكر قائد السيارة، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في منشور تم مشاركته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه قرر إبقاء نوافذ سيارته مغلقة بعد أن أوقفته الشرطة وكتب على ورقة كانت في حوزته أنه "مصاب بفيروس كورونا"، وعرض هذه الورقة على الشرطي من وراء النافذة المغلقة لسيارته، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتابع قائد السيارة موضحًا أن الشرطي كان يشعر بالقلق حيال احتمالية إصابته بالفيروس فعليًا، ولذلك قرر أن يتبعه طوال الطريق حتى وصل إلى أحد المستشفيات بمدينة "سيدني" الأسترالية.





وقام السائق كذلك بمشاركة لقطة للرسالة التي كتبها للشرطي، إلى جانب لقطة أخرى له بينما كان متوقفًا بسيارته خارج غرفة الطوارئ بالمستشفى، ولقطة يُعتقد أنه له بجوار أحد الأطباء بالمستشفى.



