شاهد.. ماذا قالت حلا شيحة عن دور المرأة في المجتمع

نشرت الفنانة حلا شيحه ، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بلوك وردى وظهرت و هى تتحدث عن المرأة و عن دورها القوى.





وكتبت حلا شيحة معلقة على الصورة: "الست قوية فعلا .. قوتها في طيبة قلبها و حنيتها ... سر قوتها في ضعفها احيانًا و جمالها في بساطتها.. الست فعلًا قوية لانها مخلوقة بفطرتها أم تمتلك ملَكة خاصة مش موجودة عند الرجل.. قدرة لتحمل ظروف الحياة و صعوبتها مع تربية اولادها و اهتمامها ببتها و جوزها.. الست قوية فعلًا علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها".





وتابعت: " الست القوية لازم تتأكد انها قوية لان جواها سر الحياة كلها ، بتبني و بتربي و بتكبر و في أيدها تزرع كل الخير و السعادة و تطلع أولاد يكبروا يكملوا طريق الحياة لحياة أفضل الست قوتها في أنوثتها وهدوئها وابتسامتها و ثقتها في نفسها.. كوني دايمًا قوية تعرفي قيمة وجودك و نفسك أنتي غالية و عالية" .





وأضافت : "أوعي تقللي من نفسك و لا من مشاعرك ولا طيبة قلبك ولو حتي حبيتي إنسان مقدرش ده فيكي سيبيه فورًا و متخليش طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك في نفسك .. الست القوية دي كل واحدة فينا جوانا كوني قوية علشان نفسك و حبايبك اللي محتاجينك .. لكل ست عربية اُكِن لكي كل الاحترام و التقدير و اعرف ان كثيرا من السيدات تعانين من صعوبات الحياة افتكروا دايما انت الأجمل و الأقوي".





ونالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى: بحبكم اوي صباح الخير والسعادة حي هااالعين, احلي فنانة في الوطن العربي, قمر دايما يا حبيبتي.





يذكر أن حلا تواصل تصوير فيلمها الجديد "مش أنا" بطولة تامر حسنى، والذى يعد أول تعاون يجمعهما.