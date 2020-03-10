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رياضة

شاهد.. توقعات الجماهير للقائي الزمالك والأهلي.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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محمد هانى - صلاح مهدى - عز حسين
يلتقي فريقا الزمالك والاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي الأهلي مع سموحة غدا الأربعاء في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

واستطلعت عدسة "صدى البلد"، توقعات الجماهير لنتيجة لقاء قطبي الكرة المصرية مع الاتحاد السكندري وسموحة وجاءت بعض الآراء كالآتي: 

قال فؤاد لبيب، إنه أهلاوي يتمنى خسارة الزمالك من الاتحاد وفوز الأهلي مضيفا " كدة كدة الدوري للأهلي". 

بينما قال كريم أيمن إن الزمالك يعيش أفضل فتراته وأن الزمالك سيفوز بسهولة والأهلي كذلك مشددا على أهمية اتباع سياسة إراحة اللاعبين بعد المباريات الأفريقية الرائعة تجنبا للإصابات.

بينما أوضح هادي حسن، أن الدوري أصبح محسوما ولكن يجب علي الأهلي والزمالك أن يواصلا الانتصارات حتى يستعدا جيدا لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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