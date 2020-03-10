اصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بمنيا القمح

أصيب 10 أشخاص من العمالة اليومية ،اليوم، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أعلى كوبرى قرية بنى صالح بالطريق الإقليمى،

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين، لتلقى الإسعافات الأولية، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، أعلى كوبرى قرية بنى صالح، بالطريق الإقليمى اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، من عمال اليومية.

وتبين أن السيارة كانت محملة بعدد من عمال المعمار المتجهين الي مدينة العاشر من رمضان ومدينة العبور.

وأسفر الحادث عن اصابة 10 عمال بكدمات وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين بمركز منيا القمح، وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.