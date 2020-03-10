AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المنيا في المقدمة.. مبادرة مشروعك توفر 720 ألف فرصة عمل على مستوى المحافظات.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:55 ص
مبادرة مشروعك
مبادرة مشروعك
Advertisements
نورهان رأفت

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإن الدولة تهتم بها بشكل كبير، وبالتالي دشنت مبادرة "مشروعك".


وأضاف خالد قاسم، في حواره بـ برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "مشروعك"، لها 260 مكتبا على مستوى المحافظات، وذلك خلال العام الحالي والماضي بالتعاون مع 6 بنوك وطنية.


وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات المصرية، في إطار خطة الوزارة لتطوير المشروعات.


وأوضح أن حجم التمويل يفوق 13 مليار جنيه مصري، وتوفير 720 ألف فرصة عمل على مستوى المحافظات.


وأكد أن محافظة المنيا تتصدر قائمة المستفيدين من مبادرة "مشروعك" بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: برنامج تمويل المشروعات متاح للمرأة حتى سن الـ60.. فيديو

شعراوي: تشكيل فرق تسويقية بالمحافظات لـ قروض مشروعك .. توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل .. تنفيذ 134 ألفًا و 316 مشروعًا بإجمالي قروض بلغت 12.3 مليار جنيه

لو عايز تعمل مشروع.. اعرف التسهيلات المقدمة من المحليات

التنمية المحلية: منح رخص مؤقتة لصغار المستثمرين تعد ميزة تنافسية كبيرة .. فيديو

تنفيذ 14 ألف مشروع بقيمة 1.5 مليار جنيه بسوهاج

وزيرة التخطيط: أكثر من 24 مليار جنيه لتوفير 1.2 مليون فرصة عمل

ترشيحاتنا

بعد إصابة 59 شخصا.. أحدث 29 معلومة صادمة عن تطورات فيروس كورونا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 والقنوات الناقلة

علامات إذا ظهرت تدل على إصاباتك بفيروس كورونا

شاهد.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي ترامب بفيروس كورونا

الدولار يسجل 15.74 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-3-2020

الإرهاق والغيابات والإصابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة سموحه بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبينك الفاتح.. حلا شيحة بإطلالة جذابة وتوجه رسالة للسيدات

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر أسعارها أقل من 150 ألف جنيه.. صور

بسبب مخالفة مرورية.. قائد سيارة يدعي إصابته بفيروس كورونا.. شاهد