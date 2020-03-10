المنيا في المقدمة.. مبادرة مشروعك توفر 720 ألف فرصة عمل على مستوى المحافظات.. فيديو

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإن الدولة تهتم بها بشكل كبير، وبالتالي دشنت مبادرة "مشروعك".





وأضاف خالد قاسم، في حواره بـ برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "مشروعك"، لها 260 مكتبا على مستوى المحافظات، وذلك خلال العام الحالي والماضي بالتعاون مع 6 بنوك وطنية.





وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات المصرية، في إطار خطة الوزارة لتطوير المشروعات.





وأوضح أن حجم التمويل يفوق 13 مليار جنيه مصري، وتوفير 720 ألف فرصة عمل على مستوى المحافظات.





وأكد أن محافظة المنيا تتصدر قائمة المستفيدين من مبادرة "مشروعك" بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري.