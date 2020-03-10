مصر بخير.. ميناء سفاجا يستقبل 3 سفن سياحية اليوم

استقبل ميناء سفاجا السفينة السياحية Marco Polo وعلى متنها 638 سائحا من جنسيات مختلفة و341 فرد طاقم قادمة من ميناء صلالة بعمان، وكذلك استقبل ميناء الغردقة السفينة السياحية Clio وعلى متنها 81 سائحا او58 فرد طاقم قادمة من العقبة،وكذا استقبل ميناء بورتوفيق السفينة السياحية Serenissima وعلى متنها 91 سائحا و52 فرد طاقم قادمة من ميناء سفاجا.





وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه اتباعا لجميع التعليمات الطبية المشددة قام فريق طبى متخصص من الحجر الصحى والطب الوقائى بالصعود على السفن السياحية بمنطقة المخطاف الخارجى للموانى وتم إنهاء إجراءات الكشف الطبى والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة وسؤاله عن ما اذا كان هناك حالات مشتبه في اصابتها أثناء الرحلة وإجراء الفرز الصحى للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أى اصابات وتم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء بعد التأكد من سلامة جميع الركاب وتفويج السياح لزيارة المناطق الاثرية والسياحية.





ووجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة مديرى الموانى بتعليق إرشادات وتعريف أعراض المرض على مداخل ومخارج الموانئ للتصدى لأى حالة تظهر بشكل مفاجئ والتنبيه على مالكى العبارات والتوكيلات الملاحية بالإبلاغ الفورى عن أى حالة يشتبه فيها على متن السفن لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.