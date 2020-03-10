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تعليم

رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة فى صعيد مصر لقياس ارتفاع ضغط الشريان الرئوى

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على وضع خطة احترازية لتكثيف العمل ورفع حالة الطوارئ بعدد من الأقسام الطبية وذلك كإجراء احتياطي في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من تزايد فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى ما يوليه حاليًا من اهتمام خاص لقسم أمراض الصدر ومتابعة متواصلة لسير العمل به والاطمئنان على توافر ما يلزم من معدات طبية ودوائية بما يضمن تقديم الخدمة الطبية به على النحو المطلوب في ظل ما يستقبله من أعداد كبيرة من مرضى الربو والحساسية والفشل التنفسي.

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جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة أسيوط " لأول وحدة في صعيد مصر متخصصة فى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي – القسطرة القياسية للجانب الأيمن للقلب " بقسم الأمراض الصدرية  بالمستشفى الجامعى الرئيسي ، وذلك بحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الرئيسي ، والدكتورة أماني عمر والدكتورة مها الخولى وكيلتي كلية الطب والدكتور جمال ربيع رئيس القسم  ولفيف من القيادات بالمستشفى وأعضاء هيئة التدريس بقسم أمراض الصدر .

 

و أشاد رئيس الجامعة بما تضمه الوحدة من كوادر بشرية متميزة على مستوى عالمي وإمكانيات طبية متقدمة ، ما أهلها على مدار عقود ماضية ولا تزال من تقديم خدمة طبية وعلاجية وفقًا لأحدث النظم الصحية وذلك لملايين المرضى من شتى محافظات الصعيد ، في إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير إمكانياتها العلمية والطبية والبحثية.

 

وفى سياق متصل كشف الدكتور طارق الجمال عن وضعه خطة لإعادة هيكلة المستشفى الرئيسي وذلك عقب نقل عدد من الأقسام والوحدات الطبية إلى مستشفى الإصابات المقرر تشغيلها في النصف الثاني من هذا العام ، منوهًا أنه من المقرر أن يشهد قسم الأمراض الصدرية مزيد من التوسعات خلال الفترة القادمة وذلك نظرا لأهمية هذا التخصص وحساسيته  وكثافة المرضى المترددين عليه.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها غانم على أهمية الوحدة والنقلة النوعية التي ستحدثها لقسم الأمراض الصدرية ، معربة عن فخرها واعتزازها بالانتماء لهذا القسم كواحدة من أبنائه ، داعيًا الأساتذة والقائمين على العمل بالوحدة لمزيد من العمل الدءوب كما اعتدنا منهم لتقدم الوحدة وتفردها على مستوى محافظات صعيد مصر .

 

وأوضح الدكتور جمال ربيع أنها الأولى من نوعها في صعيد مصر في هذا التخصص الدقيق والثالثة على مستوى الجمهورية والمعنية بإجراء فحص دقيق لقياس ارتفاع الضغط الرئوي وبيان أسبابه وإجراء قسطرة متخصصة في الجانب الأيمن من الصدر ، يأتي هذا في ظل ارتفاع معدلات الوفيات من تأثير ارتفاع ضغط الشريان الرئوي بنسب أكبر من مرضى سرطان الرئة ، مشيرًا إلى أن تكلفة الوحدة تتجاوز مليون جنيه و250 ألف جنيه ، لافتا أنه يقوم على العمل بها كوادر طبية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى في عدد من الجامعات العالمية المتقدمة طبيا ، هذا إلى جانب التعاون مع الكوادر الطبية من أساتذة جامعة أسيوط في تخصصات القلب والأشعة وغيرها.

 

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