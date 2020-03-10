كورونا يحصد الأرواح.. 4000 وفاة و110 ألف مصاب عالميًا.. 60 مليون إيطالي تحت الحجر الصحي.. إيران تخرج 70 ألف سجين.. والرئيس الصيني يزور ووهان لأول مرة.. الصحف السعودية اليوم

"المدينة": إيران تفرج مؤقتًا عن 70 ألف سجين مع بلوغ كورونا ذروته

"سبق": 60 مليون إيطالي تحت الحجر الصحي إلى كل أراضي الدولة

"عكاظ": كورونا يحصد الأرواح أكثر من 4000 وفاة و110 ألف مصاب عالميًا

"الشرق الأوسط": الرئيس الصيني يزور ووهان لأول مرة منذ تفشي كورونا





تناولت الصحف السعودية اليوم، الثلاثاء، العديد من الموضعات الهامة، وتصدر ذلك أن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، وفق ما أحصت وكالة الصحافة الفرنسية، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.





وقالت "عكاظ" إن الحصيلة وصلت إلى 4011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص. وأدى انتشار الفيروس إلى تعطيل قطاعات النقل في العالم وتسبب بإلغاء جميع المناسبات من المؤتمرات إلى الدورات الرياضية.





لكن في الصين انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يؤشر إلى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها. وتم الإبلاغ اليوم (الثلاثاء) عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.





وقالت "سبق" إن مسافة المتر الواحد التي فرضتها الحكومة الإيطالية كحد أدنى للفصل بين المواطنين في الأماكن العامة من أجل احتواء فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، لم تعد كافية للحد من الانتشار السريع لهذا الوباء الذي تبدو المنظومة الصحيّة في إيطاليا عاجزة عن كبحه، فيما يواصل حصد الوفيّات والإصابات ويقطّع أوصال البلد ويكاد يعزله كلّيًا عن العالم والبالغ عددهم 60 مليون إيطالي.





وأعلنت حكومة جوزيبي كونتي، مساء أمس، تمديد إجراءات الحجر الصحي إلى كل البلاد، بما يشمل منع التجمعات، وقصر التنقل على العمل والحالات الطارئة.





يأتي ذلك بعدما وضعت الحكومة 16 مليونًا من سكّان الشمال الأحد الماضي في عزلة تامة، تسهر عليها الأجهزة الأمنية والقوات المسلّحة، ولا يُسمح لأحد بمغادرة المناطق المعزولة إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن يخضع لإجراءات الحجر الصحي في المناطق التي يصل إليها.





وقالت "المدينة" إن وباء كورونا الجديد طغى على الحياة السياسية الإيرانية، مع تأكيد وزارة الصحة بلوغ الفيروس ذروته، معلنة تخطي الإصابات حاجز 7 آلاف واقتراب الوفيات من 300 حالة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن إيران سجلت 595 و43 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف أن ذلك يرفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 7161 وعدد الوفيات الناجمة عنه إلى 237 حالة. ووصلت حصيلة المصابين في طهران إلى 1945 شخصًا، وفي قم 712 شخصًا وفي جيلان 524 شخصًا، فيما بلغت الحالات في أصفهان 601 حالة وفي مازندران 633 حالة.





وتوجه وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي وكبار المسئولين لحضور اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الذي علق جلساته منذ 10 أيام بسبب تفشي المرض.





وقالت "الشرق الأوسط" إن الرئيس الصيني شي جينبينغ وصل اليوم، الثلاثاء، إلى ووهان في أول زيارة له إلى المدينة التي تعد مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





وقالت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية للأنباء إن زيارة شي إلى عاصمة مقاطعة هوبي التي تم إغلاقها منذ أواخر يناير هي لـ«تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته» في المنطقة.





وزار شي العاملين في الخطوط الأمامية الطبية والضباط العسكريين والعمال المجتمعيين والشرطة والسكان المحليين وكوادر الحزب الشيوعي الشعبي، حسبما أفاد التلفزيون الصيني المركزي.





وتأتي زيارة شي في الوقت الذي سجلت فيه الصين أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة اليوم (الثلاثاء) منذ بدء الإبلاغ اليومي عن الإصابات قبل سبعة أسابيع.





وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي زار مستشفى تم بناؤه على عجل لاستقبال حالات كورونا، وزار عددا من المرضى وشجع الموظفين على «تعزيز الثقة في التغلب على الوباء». ثم زار سكان ووهان تحت الحجر الصحي في المنزل.





وسجلت الصين 17 حالة وفاة جديدة و19 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.