الحماية المدنية وأعمال الإطفاء برنامج تدريبي بقصور الثقافة‬

‫استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات البرنامج التدريبي "الحماية المدنية وأعمال الأطفاء" لثمانية متدربين من العاملين بفرع ثقافة الدقهلية وقصر ثقافة المنصورة والمنفذ بمقر مبنى الحماية المدنية.





وتم تدريب المشاركين علي الآلية الصحيحة للتعامل في حالة حدوث طارئ وتطبيق ذلك عمليًا من خلال تنفيذ محاكاة لعملية اخماد الحرائق ومواجهتها والتعليمات الواجب اتباعها أثناء حدوثها وطرق طلب النجدة أو فرق الطوارىء هدفت التجربة إلى إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق واخلاء الأفراد فى حالات الطورائ بعد تدريب المشاركين على الإخلاء السريع للمباني حال حدوث حرائق أو أزمات.





جاء ذلك في إطار رفع درجة الاستعداد في مواجهة الطوارئ المحتملة برفع الوعي لمواجهة الموقف بهدوء وتصرف سليم والخروج بشكل آمن ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت لتحقيق أقصي قدر من الأمان ورفع الوعي المجتمعي.