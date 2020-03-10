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رياضة

رسميا .. الاتحاد المصري للإسكواش يعلن إيقاف نشاطه بسبب الكورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عمرو الحلوانى
قرر الاتحاد المصري للإسكواش إيقاف النشاط المحلي وعدم إقامة أي فعاليات خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا.

وجاء قرار اتحاد الإسكواش بإيقاف النشاط المحلى بسبب فيروس كورونا إلى أجل غير مسمى فى ظل حرصه على الحفاظ على صحة جميع اللاعبين والعاملين بالمنظومة مع تفشي الفيروس الخطير.

وأصبح فيروس كورونا الخطير والمنتشر بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم يمثل خطرا كبيرا على الأحداث الرياضية الكبرى بمختلف الدول والقارات.

ولم تجد بعض الاتحادات الدولية حلا للمواجهة سوى إلغاء العديد من البطولات العالمية خوفا من انتشار الفيروس الخطير، والذى وصل إلى ذروته فى المرحلة الحالية نتيجة انتشاره غير المتوقع فى العديد من الدول.

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