شاهد.. السفينة الأمريكية الموبوءة بـ كورونا تقتحم ميناء أوكلاند بـ كاليفورنيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يظهر دخول السفينة الأمريكية الموبوءة بـ كورونا ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا.





ودخلت سفينة Grand Princess السياحية الأمريكية، التي تحمل على متنها 21 شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد، ميناء أوكلاند في ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة.





وأعادت السلطات الفيدرالية الأمريكية وسلطات كاليفورنيا الرحلات والحافلات لنقل أكثر من 2000 راكب يتواجدون على متن السفينة إلى القواعد العسكرية أو بلدانهم الأصلية من أجل وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوما.



