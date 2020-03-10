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أخبار العالم

تركيا تهدد بخرق هدنة إدلب مجددا.. وتكشف معلومات استخبارية عرضتها عليها واشنطن

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:04 م
تركيا تهدد بخرق هدنة
تركيا تهدد بخرق هدنة إدلب مجددا
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دعاء أبوهشيمة
هدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بخرق القوات التركية لهدنة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، إذا تم خرقها من الجانب السوري أولا.

وقال أوغلو إن روسيا ستحرس 6 كيلومترات جنوبي الطريق إم4 في إدلب بسوريا في حين ستحرس تركيا 6 كيلومترات شمالي الطريق؛ بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأٍ عاجل لها. 

وأضاف الوزير التركي أن واشنطن عرضت على تركيا معلومات استخباراتية برية وبحرية وجوية تتعلق بإدلب. 

وخلال القمة الثلاثية لروسيا وتركيا وإيران، الجمعة الماضي، قال بوتين إن: "الحكومة الشرعية السورية تملك الحق، ويجب أن تسيطر على كامل أراضيها الوطنية، ولا هدنة للتنظيمات الإرهابية في إدلب". 

واتفق الرئيسان على إقامة ممر أمني وتسيير دوريات مشتركة في إدلب، وذلك بعد مقتل نحو 36 جنديا تركيا في إدلب خلال الشهر الماضي عبر هجوم شنه الجيش السوري الذي يحظى بدعم روسي. في المقابل، ردت أنقرة التي تدعم مقاتلي المعارضة، بمهاجمة القوات السورية الحكومية.
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