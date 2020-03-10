لوقف معاناة الأهالي.. طلب إحاطة برلماني لإنشاء مركز الكلى في كفر الشيخ

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتنمية المحلية والتخطيط، بشأن تأخر عملية إنشاء مركز الكلى وأبحاث المسالك البولية فى كفر الشيخ بما يسبب معاناة شديدة للأهالي.





وأشارت أبو السعد في طلبها، إلى أنه منذ 8 سنوات، حصلت الجمعية المصرية لحماية مرضى الكلى، على ترخيص بإنشاء مركز الكلى وأبحاث المسالك البولية فى كفر الشيخ يحمل رقم 95 لسنة 2012، إلا أنه رغم مضي 8 سنوات وتخصيص الأرض ووضع خطة الإنشاء وتصميم المبنى، لم يتم إنشاء المشروع حتى الآن.





وأوضحت أن فكرة المشروع جاءت مع ارتفاع أعداد المصابين بالفشل الكلوى من أبناء المحافظة، خاصة أن كفر الشيخ تقع فى نهايات الترع والمصارف، بالإضافة لمرور مصرف كتشنر الملوث فى أراضيها، بينما يضطر الآلاف من المرضى إلى السفر للمحافظات المجاورة، للحصول على جلسات الغسيل الكلوى.





وطالبت بضرورة الكشف عن أسباب تعطل إنشاء المشروع، وتوضيح خطة وزارة الصحة لإنشاء المشروع والانتهاء منه في فترة زمنية محددة، بهدف إنهاء معاناة الآلاف من مرضى الفشل الكلوى فى المحافظة.