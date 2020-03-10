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محافظات

مطالب بعدم تواجد المحامين داخل مقر النيابة العامة بالبحر الأحمر.. تعرف على السبب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:26 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
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ابراهيم جادالله

حذرت نقابة المحامين بالبحر الأحمر، أعضاءها بعدم التواجد اليوم وغدا بمقر النيابة العامة بالطابقين الثاني والثالث بمحكمة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، حتى يتاح للجهات المختصة تعقيم المبنى حفاظًا على الصحة.


وأشار محمد جمعة نقيب محامين البحر الأحمر إلى أنه جرى التنبيه على محامي البحر الأحمر بعدم التواجد بالطابق الثاني والثالث بمقر النيابة العامة بمحكمة البحر الأحمر، لتعقيم المحكمة، بسبب التحقيقات التي أجرتها النيابة أمس بخصوص الحالة الألمانية المتوفاة بفيروس كورونا بمستشفى الغردقة.


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وأوضح أن ذلك إجراء احترازي لا يستدعي القلق، من منطلق الحفاظ على الصحة العامة والالتزام بالتعليمات الخاصة، بالتعامل مع هذه الأزمة للحد من انتشار الفيروس.

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