شاهد .. محاربة كورونا بالطبيعة في إندونيسيا

قرر زوجان إندونيسيان التدخل لمحاربة فيروس كورونا ، في ظل هوس الشراء الذي تسبب فيه الفيروس حول العالم، ووضع حد لهذا الذعر.





حيث قام أنجوس ويداناركو بحملة توعية بأهمية الأعشاب التقليدية في محاربة الأوبئة ومن بينها كورونا المستجد.





وأرتدى الزوجان ملابس تنكرية لأبطال كرتون خارقين ويحضرون مشروبات إندونيسية تقليدية للعامة وسائقي السيارات ، أشهرها مشروب “جامو”، وهو خليط من الزنجبيل والكركم والتمر الهندي والسكر البني، وكلها مكونات تساهم في خفض ضغط الدم وتعزيز جهاز المناعة.





ويهدف الزوجان إلى مساعدة الناس للحصول على حياة صحية وتجنب الزعر العالمي بسبب تفشي كورونا.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".



