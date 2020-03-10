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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. القابضة للمياه بالدقهلية تحل مشاكل أهالي 15 مايو بجمصة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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منار نور
ردت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، على الخبر المنشور بموقع "صدى البلد" تحت عنوان "أهالى 15 مايو فى جمصة يستغيثون من تحول قطعة أرض إلى مستنقع لمياه الصرف"، بشأن شكوى السيد محمد عبد الله عبد الجليل – المجاورة الرابعة – منطقة 15 مايو – مدينة جمصة، والذي يتضرر من انتشار مياه الصرف الصحي بجوار منزله.

وأكدت الشركة لـ "صدى البلد"، أن مشروع الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة؛ منفذ من قبل إحدى الشركات الخاصة تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحافظة الدقهلية، وجمعية منتفعي 15 مايو.

وقالت الشركة إنه تم عمل فحص ودراسة ومقايسات تقديرية لمحطات الرفع بمدينة 15 مايو، وخط الطرد للمحطة الرئيسية والمحطة الفرعية؛ بمعرفة كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

وأوضحت أنه تم توفير الاعتماد المالي المطلوب، وجاري التعاقد مع محافظة الدقهلية للبدء في أعمال طرح الأعمال لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي بالمنطقة كمرحلة أولى، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ طبقا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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