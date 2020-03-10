التضامن: قواعد البيانات يتم التحقق منها وننسق مع صندوق أسر الشهداء

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين يمتلك الكثير من الخدمات بدايًا من وجود سيارة إسعاف تنقل فى الحال والتو الى اى حالة إصابة.





نيفين القباج، من خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "أم بى سى مصر 2" أن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين يتميز ب خدمة نداء ألى بالدور الارضى تنظيما للعمل المجلس مميكن بالكامل . وأضافتمميكنبالكامل





وأشارت "القباج" إلى أن المجلس به غرفة تحكم للرقابة مع وجودة الخدمة وسير العمل، مؤكدة أن قواعد البيانات يتم التحقق منها والتنسيق معها كوزارة تضامن اجتماعى ومع صندوق أسر الشهداء.





كما تابع من جانبها اللواء أركان محمد عبد المنعم، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن المكاتب الإقليمية تكون مندوبة للمجلس لتقليل عملية السفر والانتقالات بالنسبة لأسر الشهداء والمصابين وتقديم الخدمات لهم فى جميع المحافظات.





ووجه الشكر لجميع المحافظين والوزراء التى ساعدت فى اطلاق اسماء الشهداء والمصابين على الكبارى الميادين والشوارع بعد دراسة بعض الحالات بهم .