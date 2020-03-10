جولة لمحافظ الفيوم والرقابة الإدارية لمراجعة استعدادات المستشفيات لمواجهة كورونا

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه العميد محمد فاروق رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالفيوم، عددًا من المستشفيات بجولة تفقدية للوقوف على استعدادات وجاهزية المستشفيات والفرق الطبية لاستقبال أي حالات اشتباه بفيروس "كورونا المستجد"، والتأكد من تطبيق أساليب مكافحة العدوى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة التفقدية ضمت مستشفيات الفيوم العام، والحميات، والصدر.





لافتًا إلى أنها شملت تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العناية، وحجرات العزل التى تم تخصيصها لاستقبال أية حالات يشتبه إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، كما قام المحافظ بمراجعة الاستعدادات والتأكد من توافر معدات الحماية الشخصية للفرق الطبية والأدوية.





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وشدد محافظ الفيوم خلال الجولة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي طارئ، مشددًا على تنظيم العمل وتواجد أطقم الأطباء والتمريض خلال نوبتجيات العمل اليومية.





لافتًا إلى اتخاذ كافة المستشفيات درجة الاستعداد القصوى، والعمل من خلال التنسيق المتبادل والربط فيما بينها من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية بكافة المستشفيات العامة والمركزية وبين ديوان عام المحافظة ومديرية الشئون الصحية.





وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت تفقد سيارات الإسعاف بمقر الإسعاف الرئيسي بالمحافظة، حيث تأكد محافظ الفيوم من جاهزية سيارات الإسعاف وتوافر المستلزمات الخاصة بها، والتأكد من توافر سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المشتبه إصابتها، لنقل أي حالة يشتبه إصابتها بفيروس الكورونا المستجد.





وعقد محافظ الفيوم اجتماعًا مع الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم للتأكيد على رفع درجة الاستعدادات بكافة المستشفيات، وكذا التأكيد على توعية وتدريب الفرق الطبية لإستقبال أية حالات يشتبه إصابتها بفيروس الكورونا المستجد وتوفير المستلزمات وأدوات مكافحة العدوى والأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية لحماية الفرق الطبية.