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رياضة

يونس: فريق ناشئات سلة الأهلي جاهز لمواجهة سبورتنج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمود يونس، مدرب فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة بالأهلي، أن فريقه جاهز لمواجهة سبورتنج، الثلاثاء المقبل، في بطولة الجمهورية.

وأضاف يونس أن الفريق استعد جيدا لمباراة سبورتنج ؛ وهو يعلم قوة المنافس الذي يصل للأدوار النهائية في البطولة بشكل مستمر.

وأكد المدرب أن الأهلي يسعى لحسم لقب بطولة الجمهورية التي تعد الأصعب في مشوار الفريق هذا الموسم، خاصة أنه خاض فترة تأهيل بدنية وتكتيكية، لمدة طويلة استعدادا لمباريات البطولة.

وأضاف، أنه يتابع مشاركة لاعبات الفريق مع الفريق الأول، وهو أمر جيد، لاكتساب الخبرات والاستعداد للمباريات.
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