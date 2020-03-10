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حوادث

ضبط مصنع عطور مغشوشة بكورنيش حلوان

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:58 م
صورة أرشيفية - مصنع
صورة أرشيفية - مصنع عطور
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط  إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع عطور كائن شارع كورنيش النيل - دائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من التحريات قيام المتهم بتصنيع  العطور من خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها مستخدمًا علامة تجارية غير مسجلة (  الحرم  )  غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح  غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع علي ٢٥٠٠ لتر زيوت عطرية و ١٠٠ عبوة عطور و ٢٥ ألف عبوة فارغة " مُعدة للتعبئة " و ٢٥٠ كيلو كيس بلاستيك و٢٠٠٠ استيكر  وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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