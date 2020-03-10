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حوادث

تجديد حبس مسجل يبيع مخدرات للمتهمين في مقر نيابة الدرب الأحمر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:45 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، الثلاثاء، تجديد حبس ديلر مخدرات، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في توزيع المواد المخدرة على المتهمين.


وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء وضع عدد من المتهمين في الطرقات الخاصة بنيابة الدرب الأحمر، ظهر شاب مسجل خطر، تبين أنه يقطع أشياء ويعطيها للمتهمين ثم يختفي ويظهر ليأخذ منهم الأموال، ما أثار اشتباه أحد الحراس المعنيين بتأمين المحكمة.


وتبين من خلال تفتيش أحد المتهمين، حيازته قطع حشيش، وبانتظار الديلر للظهور مرة أخرى تم ضبطه وبتفتيشه تبين حيازته طربة من مادة مخدرة، فتم ضبطه.


واعترف المتهم باعتياده التردد على محكمة جنوب القاهرة؛ لبيع المواد المخدرة للمتهمين، ويوم الواقعة علم أن أحد أصدقائه متهم في قضية فجاء للوقوف بجواره، ولكن كان بحوزته مواد مخدرة.

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