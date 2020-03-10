توقعات بارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب فيروس كورونا

توقع أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية خلال الفترة الماضية بنسبة 5%، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 100 دولة.





وقال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" إن المحلات التجارية تحاول خفض الأسعار خلال شهر مارس بمناسبة عيد الأم، ولكنها تجد صعوبة فى ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج الواردة بسبب كورونا.





وأضاف:"الوقت الحالي يشهد توقفا فى الاستيراد، سواء على مستوى الخامات أو السلع تامة الصنع من الأدوات المنزلية من الصين، ويتم الاستيراد من تركيا وفرنسا، إلا أن الأكثر استخداما الصينية وتليها المنتجات التركية.





وأوضح أن الأمر لا يقتصر على الأدوات المنزلية بل امتد إلى الأدوات الكهربائية بسبب فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 10%، وهو ما سيؤدي إلى صعوبة وجود عروض حقيقية وتخفيضات خلال فترة عيد الأم الشهر الجارى.





وأشار إلى أن أسعار الأدوات الكهربائية والمنزلية سجلت ارتفاعا، حيث سجل مايكرويف رقمى سامسونح 23 لتر سعر 2699 جنيها، والبوتاجاز غاز باريتو بسعر 1333 جنيها، والخلاط ومطحنة ميديا تك بسعر 400 جنيه، وسجلت عصارة كهربائية 1 لتر 40 وات سعر 200 جنيه، وحلة ضغط ستانلس زينوكس 10 لتر بلغت سعر 1000 جنيه.