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بين الناس

أهالى قنا الجديدة يطالبون المحافظ الإبقاء على صينية الدوران بمدخل المدينة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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يوسف رجب

تلقى " صدى البلد" شكوى من أهالى مدينة قنا الجديدة، يتضررون فيها من من إغلاق الدوران" الصينية" الموجودة بمدخل المدينة، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لأهالى المدينة للتخفيف من معاناة الدوران بعد 2 كيلو من مدخل المدينة.


وأشار أهالى المدينة إلى أن الدوران الذى تم عمله فى مدخل المدينة بالتنسيق مع الإدارة، بهدف التيسير على أهالى المدينة أثناء الدخول أو الخروج من المدينة، و أمانًا لهم من التوجه إلى الدوران البعيد عن مدخل المدينة.


وقال محمود عبدالله" مدرس من سكان المدينة"، الهدف من الدوران هو تخفيف معاناة المواطنين ، فضلًا عن كونه يعطى مظهرًا جماليًا للمدينة، التى نسكنها، لكن إدارة المرور كان لها رأى آخر، حيث أغلقت المدخل دون دراسة متأنية للموضوع ومدى معاناة سكان المدينة فى الذهاب مسافة 2 كيلو ذهابًا و إيابًا فى الدخول إلى المدينة.


وناشد عبدالله، محافظ قنا بإعادة الدوران" الصيية" أمام مدخل المدينة كما كان وكما تم إعداده منذ إنشاء المدينة، حفاظًا على أرواح الأهالى و للمساهمة فى تعمير المدينة وتشجيع السكان على الإقامة فيها، بدلا من عزوفهم.

أهالى قنا الجديدة يطالبون المحافظ الإبقاء على صينية الدوران بمدخل المدينة
أهالى قنا الجديدة يطالبون المحافظ الإبقاء على صينية الدوران بمدخل المدينة
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