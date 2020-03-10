أهالى قنا الجديدة يطالبون المحافظ الإبقاء على صينية الدوران بمدخل المدينة

تلقى " صدى البلد" شكوى من أهالى مدينة قنا الجديدة، يتضررون فيها من من إغلاق الدوران" الصينية" الموجودة بمدخل المدينة، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لأهالى المدينة للتخفيف من معاناة الدوران بعد 2 كيلو من مدخل المدينة.

وأشار أهالى المدينة إلى أن الدوران الذى تم عمله فى مدخل المدينة بالتنسيق مع الإدارة، بهدف التيسير على أهالى المدينة أثناء الدخول أو الخروج من المدينة، و أمانًا لهم من التوجه إلى الدوران البعيد عن مدخل المدينة.

وقال محمود عبدالله" مدرس من سكان المدينة"، الهدف من الدوران هو تخفيف معاناة المواطنين ، فضلًا عن كونه يعطى مظهرًا جماليًا للمدينة، التى نسكنها، لكن إدارة المرور كان لها رأى آخر، حيث أغلقت المدخل دون دراسة متأنية للموضوع ومدى معاناة سكان المدينة فى الذهاب مسافة 2 كيلو ذهابًا و إيابًا فى الدخول إلى المدينة.





وناشد عبدالله، محافظ قنا بإعادة الدوران" الصيية" أمام مدخل المدينة كما كان وكما تم إعداده منذ إنشاء المدينة، حفاظًا على أرواح الأهالى و للمساهمة فى تعمير المدينة وتشجيع السكان على الإقامة فيها، بدلا من عزوفهم.