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اقتصاد

لمواجهة كورونا.. غرفة صناعة الملابس الجاهزة تدعو المصانع للالتزام بتعليمات الصحة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:42 م
اجراءات لمواجهة كورونا
اجراءات لمواجهة كورونا
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ولاء عبدالكريم
بدأت فرق بحوث ميدانية تابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية في إجراء مقابلات ميدانية واستطلاع راي أصحاب المصانع الأعضاء بالغرفة وفقا لخطة تشمل جميع المناطق الصناعية لمعرفة احتياجاتهم والتحديات المختلفة التي تواجه القطاع وكيفية التغلب عليها.

واستهلت هذه الفرق عملها في مدينة العبور وذلك بهدف التعرف أيضل على وسائل رفع إنتاجية المصانع ورفع كفاءة العاملين بالقطاع ووضع خطط لتحديث الآلات والماكينات بالمصانع والعمل علي زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة وتلبية احتياجات السوق المحلي  وتحديد آليات التواصل بين الغرفة وأصحاب المصانع باستخدام أنسب وأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والملائمة للأعضاء.

من جهة أخري دعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، جميع أصحاب المصانع وأعضاء الغرفة إلى ضرورة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وذلك بشكل يومي ومستمر في هذا الشأن والالتزام بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان السلامة الصحية والوقاية، وسيناريوهات الخطط الاحترازية لمواجهة انتشار المرض.

وأشارت إلى ضرورة تنفيذ برامج التوعية والتثقيف واجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين  بالقطاع والتدريب علي كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى والتي تحظى باهتمام ودعم كافة أجهزة الدولة.
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