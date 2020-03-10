النواب يوافق على تخصيص درجات مالية لعمال التشجير في المنيا

وافق مجلس النواب علي الاقتراح المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط شمال المنيا، بشأن سرعة تخصيص درجات مالية وصرف المستحقات والمبالغ المالية لـ210 موظف بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا.





وقال أبو طالب "إنه تم تعيين واستلام العمل لعدد "61 " دفعة أولى بتاريخ 12 /11 /2018 وكذلك تم تعيين واستلام 117 دفعه في 19 فبراير 2019 بناءً على الأحكام القضائية، ولم يتم صرف اى مبالغ مالية لهم منذ عام ونصف العام رغم أداء العمل.





وقال أبو طالب إنه رغم حصول عمال التشجير بالمنيا على أحكام قضائية بالتثبيت، والتي تم إرسالها لوزارة الزراعة والجهات المعنية، إلا أنه لم يتم توفير درجات وظيفية ولم يتم صرف مرتبات لهم.





مشيرا إلى أن كل جهة تلقى الأزمة عن كاهلها، ويبقى بالنهاية الموظفين هم المتضررين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم.





وأشار إلى أن الاقتراح تم تقديمه العام الماضي كما تم مناقشة الشهر الماضي وتم تأجيله لعدم حضور جميع المختصين و بعد مناقشة ساخنة من جميع الجهات المعنية تم الموافقة عليه بلجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب وتم تخصيص درجات مالية من التنظيم والادارة لـ 175 موظفًا ويوجد 19 موظفا تحت الدراسة لتكمل باقي الإجراءات، وجرى الإرسال إلى وزارة المالية لسرعة صرف رواتبهم بأثر رجعي، كما تم إعطاء توجيهات لتكملة باقي الإجراءات الشكلية فى مديرية الزراعة.



