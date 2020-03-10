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حوادث

تجديد حبس 11 تاجر مخدرات بالقاهرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:46 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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محمد العيسوى
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس 11 تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

بداية الواقعة أثناء تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، بالاشتراك مع قوة من ضباط مباحث قسم روض الفرج، ضمت كلا من الرائد محمد على، والنقيب أحمد شكرى، من إلقاء القبض على 11 تاجر مخدرات في ضربة من العيار الثقيل لمروجى المخدرات بالمنطقة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات من جميع أنواع المخدارت والتي تنوعت بين الأقراص المخدرة والحشيش ومخدر الشادو والهيروين بالإضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزة المتهمين.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل للنيابة التى تولت التحقيقات.
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