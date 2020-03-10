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حوادث

لاتهامهم بمقاومة السلطات بمدينة نصر.. تأجيل محاكمة المتهمين لـ 8 أبريل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:24 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمة متهمين بمقاومة السلطات، وسرقة مواطن بمدينة نصر لجلسة 8 أبريل المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو. م"، موظف، و " السيد.م"، صاحب محل، تهمة استعمال القوة والعنف ضد موظف عام وهو معاون مباحث قسم مدينة نصر، بأن أشهر المتهم الثانى سلاحا ناريا فى وجهه، مطلقًا عيارًا ناريا صوبه لمنع عن أداء عمله وهو ضبطه.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة سرقة الأموال المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه "عماد.ص"، وحازا المتهمين سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش".

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