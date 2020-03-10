لاتهامهم بمقاومة السلطات بمدينة نصر.. تأجيل محاكمة المتهمين لـ 8 أبريل





صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.





وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو. م"، موظف، و " السيد.م"، صاحب محل، تهمة استعمال القوة والعنف ضد موظف عام وهو معاون مباحث قسم مدينة نصر، بأن أشهر المتهم الثانى سلاحا ناريا فى وجهه، مطلقًا عيارًا ناريا صوبه لمنع عن أداء عمله وهو ضبطه.





كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة سرقة الأموال المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه "عماد.ص"، وحازا المتهمين سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش".



