جامعة أسوان تستضيف ورشة التنمية المستدامة للاستزراع المائي والمصايد

تنظم جامعة أسوان ورشة العمل لمشروع التنمية المستدامة للاستزارع المائي والصيد بمنطقة البحر المتوسط والتى تستضيفها الجامعة برئاسة الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور انطنيوا جامعه افيرو بالبرتغال المنسق العام للمشروع.





كما شارك بورشة العمل أعضاء المشروع الذين تقدموا بالشكر للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على رعايته ودعمه للورشة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامة الورشة وخروج الورشة بأفضل صورة ممكنة.





وأوصت ورشة العمل بإختيار 6 مواد أساسية فى تخصص المصايد والاستزراع المائى تدرس خلال عام دراسى كامل بالماجستير لتوائمها مع المهارات التنافسية التي يجب توافرها في الخريج بحيث يكون قادرًا على التنافس الدولى وتنمية المجتمع واستغلال الموارد المائية بالمنطقة وتنميتها.





وقال الدكتور أحمد غلاب إنه من أهم التوصيات بأن تكون مدة الماجستير عامان أول عام يتضمن عدد 8 مواد دراسية مقسمة لترمين دراسيين تتبع بعام للرسالة مصاحب بمادة كيفية الكتابة العلمية بحيث يدرس الطالب 6 مواد أساسية ومادتين يتم اختيارهم من 6 مواد اختياريه حسب موضوع الرسالة الخاصة بالطالب.





وأشار غلاب إلى أن جامعة أسوان تقوم بإجراءات الاعتماد لدرجة الماجستير من المجلس الأعلى للجامعات ثم تتبعها جامعه مطروح والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.





بدوره أوضح الدكتور خالد يوسف منسق ورشة العمل بأن التوصية باختيار جامعة مطروح لاستضافة ورشة العمل التالية ما بين 21 يوليو إلى 26 يوليو المقبل، وذلك لتوصيف المواد الدراسية ومشاركة جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب والعمل على إستمرار التعاون ما بين الجامعات المشاركة فى التقدم للحصول على مشاريع مستقبلية أخرى لتحقيق الاستدامة من المشروع الحالي.

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