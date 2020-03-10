AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بدائرة مركز ملوي شمال المنيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:22 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
توافد عدد كبير من الناخبين على مقر اللجان الانتخابية بدائرة مركز ملوي جنوب المنيا، للتصويت فى جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب، والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائب بعد وفاة البرلمانى أحمد شرموخ، والتى يتنافس فيها اثنان من المرشحين هما؛ صابر عبد الحكيم، مرشح حزب "مستقبل وطن" رمز القلم، وعبد الله خليفة، مستقل، رمز الحصان. 

وبدأت غرفة العمليات عملها منذ استقبال المشاركين فى الانتخابات التكميلية، لمتابعة جميع التجهيزات وحل أى مشكلات تواجه العملية الانتخابية والإجابة عن أي استفسار.

ورصدت غرفة عمليات مستقبل وطن استمرار توافد الناخبين منذ فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم أبوابها لاستقبال المشاركين في الانتخابات.

وكانت نتائج الجولة الأولى والتي تنافس خلالها 7 مرشحين، أظهرت أن إجمالي عدد الأصوات بلغ 79481 صوتًا، والصحيح منها 76776 صوتًا، والباطل 2702 صوت، وحصل محمد عبد الحكيم أبو زيد، وشهرته صابر عبد الحكيم، مرشح حزب "مستقبل وطن"، على 26576 صوتًا، وعبد الله محمد عبد الله خليفة، وشهرته عبد الله خليفة، والذى يخوض الانتخابات ضد مرشح الحزب في جولة الإعادة، على 10375 صوتًا.  

ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة إلى 444 ألفًا و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركزا انتخابيا، و153 لجنة فرعية، وأشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على جميع اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي.

وقامت أمانة الحزب بالمحافظة برئاسة النائب عمرو غلاب، أمين الحزب بالمحافظة، بعقد اجتماعات مكثفة مع جميع الأمانات النوعية، والوحدات القاعدية بدائرة مركز ملوى بحضور الدكتور زين الاطناوى، أمين التنظيم، ووائل إسماعيل، أمين الحزب بمركز ملوى، وعادل عبد المالك، أمين التنظيم، فضلًا عن أمناء الأمانات النوعية والفرعية بحزب مستقبل وطن بمركز ملوي، وتناولت الاجتماعات كيفية الاستعداد لجولة الإعادة، وكيفية حشد المواطنين وخروجهم للتصويت لصالح مرشح الحزب، وتذليل العقبات التى من الممكن أن تعوق مرشح الحزب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الجيزة

إقبال كبير من الناخبين على اللجان في الانتخابات التكميلية بالجيزة

غرفة عمليات مستقبل وطن ترصد إقبال الناخبين على لجان ملوي الانتخابية

انطلاق الانتخابات التكميلية بدائرة ملوي لليوم الثاني على التوالي

مؤشرات أولية.. جولة إعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن وعبدالله خليفة بملوي

الإعادة بين أبو زيد وخليفة في تكميلية النواب بمركز ملوي

ترشيحاتنا

عاجل.. رئيس البرلمان الأوروبي يفرض على نفسه حجرا صحيا في منزله

قرار عاجل من محافظة القاهرة بسبب كورونا

أخبار الفن.. خلع أنغام.. شفاء مذيعة من فيروس كورونا.. أحمد السقا مذيعا في رمضان 2020

هل يصح للخاطب رؤية وجه خطيبته المنتقبة

"الصحة" تعلن شفاء 26 حالة من فيروس كورونا المستجد

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر أسعارها أقل من 150 ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

مطالبات في بريطانيا بتعطيل المدارس والأشغال فورا.. واتهامات بالخوف من التكاليف

شاهد.. انهيار ممرضة إيرانية بعد وفاة 100 مريض كورونا أمامها في يوم واحد