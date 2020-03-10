إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية بدائرة مركز ملوي شمال المنيا

توافد عدد كبير من الناخبين على مقر اللجان الانتخابية بدائرة مركز ملوي جنوب المنيا، للتصويت فى جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب، والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائب بعد وفاة البرلمانى أحمد شرموخ، والتى يتنافس فيها اثنان من المرشحين هما؛ صابر عبد الحكيم، مرشح حزب "مستقبل وطن" رمز القلم، وعبد الله خليفة، مستقل، رمز الحصان.





وبدأت غرفة العمليات عملها منذ استقبال المشاركين فى الانتخابات التكميلية، لمتابعة جميع التجهيزات وحل أى مشكلات تواجه العملية الانتخابية والإجابة عن أي استفسار.





ورصدت غرفة عمليات مستقبل وطن استمرار توافد الناخبين منذ فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم أبوابها لاستقبال المشاركين في الانتخابات.





وكانت نتائج الجولة الأولى والتي تنافس خلالها 7 مرشحين، أظهرت أن إجمالي عدد الأصوات بلغ 79481 صوتًا، والصحيح منها 76776 صوتًا، والباطل 2702 صوت، وحصل محمد عبد الحكيم أبو زيد، وشهرته صابر عبد الحكيم، مرشح حزب "مستقبل وطن"، على 26576 صوتًا، وعبد الله محمد عبد الله خليفة، وشهرته عبد الله خليفة، والذى يخوض الانتخابات ضد مرشح الحزب في جولة الإعادة، على 10375 صوتًا.





ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة إلى 444 ألفًا و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركزا انتخابيا، و153 لجنة فرعية، وأشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على جميع اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي.





وقامت أمانة الحزب بالمحافظة برئاسة النائب عمرو غلاب، أمين الحزب بالمحافظة، بعقد اجتماعات مكثفة مع جميع الأمانات النوعية، والوحدات القاعدية بدائرة مركز ملوى بحضور الدكتور زين الاطناوى، أمين التنظيم، ووائل إسماعيل، أمين الحزب بمركز ملوى، وعادل عبد المالك، أمين التنظيم، فضلًا عن أمناء الأمانات النوعية والفرعية بحزب مستقبل وطن بمركز ملوي، وتناولت الاجتماعات كيفية الاستعداد لجولة الإعادة، وكيفية حشد المواطنين وخروجهم للتصويت لصالح مرشح الحزب، وتذليل العقبات التى من الممكن أن تعوق مرشح الحزب.